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Дети на три недели заперли 70-летнюю россиянку для «спасения» от коронавируса

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Кадр: НТВ

В Пермском крае 70-летнюю Светлану Палкину заперли на три недели ради «спасения» от заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает телеканал НТВ.

В собственной квартире пенсионерку закрыли дети: на дверь повесили замок, а окна заколотили досками. Как сообщает телеканал, пенсионерка просила помощи у прохожих, многие из них ее подкармливали. По словам одной из соседок, дети навещали запертую россиянку редко, поэтому она сама кормила бабушку супом, который передавала через щель в окне.

Дочь запертой пенсионерки, объяснила свой поступок тем, что она попала в больницу с коронавирусной инфекций, поэтому ради безопасности изолировала мать. По другой версии, бабушку заперли в собственной квартире из-за проблем с алкоголем, раньше вместе с ней пил сын, но сейчас он находится в тюрьме.

Также сообщается, что у Палкиной есть проблемы со здоровьем, поэтому после того, как квартиру открыли, ее отправили в больницу. В обстоятельствах инцидента разбирается полиция и органы соцзащиты.

Ранее сообщалось, что жительница подмосковного города Руза обнаружила в своем погребе шестерых детей-маугли. По предварительным данным, им от шести до 16 лет. Предположительно, мать выставила детей из дома, когда ее сожитель обвинил их в воровстве. Они бродили по улицам и ели то, что давали соседи.

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