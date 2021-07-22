Россиянка обнаружила в своем погребе шестерых детей-маугли и сняла их на видео

Жительница подмосковного города Руза обнаружила в своем погребе шестерых детей-маугли и сняла их на видео. Кадры публикует РЕН ТВ.

«А что мы тут делаем? А ничего, что это мой погреб? Выходим», — говорит россиянка, которая нашла детей на территории своего дома.

По предварительным данным, им от шести до 16 лет. Автор ролика утверждает, что мать выставила детей из дома, когда ее сожитель обвинил их в воровстве. Они бродили по улицам и ели то, что давали соседи.

РЕН ТВ в свою очередь уточняет, что на улицу их никто не выгонял, но семья, в которой они воспитываются, является неблагополучной и состоит на учете, а мать уже несколько раз пытались лишить родительских прав.

Сейчас детей отправили в приют.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что жительница Бурятии отрезала своей восьмилетней дочери пальцы на руках «за шалости». По данным следователей, эта информация не верна, но у ребенка есть рана в области фаланги третьего пальца. Местное министерство соцзащиты начало проверку в отношении семьи.