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Россиянка отрезала дочери пальцы за шалость

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Жительница Улан-Удэ (Бурятия) отрезала восьмилетней дочери пальцы руки. Об этом сообщает Znak.com.

По данным издания, семья заявила медикам, что ребенок поранился на улице. Однако сама девочка сообщила соседкам по палате, что мать отрезала ей пальцы за «шалость».

По словам одного из пациентов, мать девочки заявила: «Неси едовой нож, сейчас я буду рубить ей пальцы».

«С первого раза не получилось, со второго — не получилось, с третьего — махнула и попала по двум пальцам. Наказала ей строго-настрого не говорить, что это мама, что она ей отрезала, отрубила пальцы», — сказал пациент.

Он добавил, что девочка боится ехать домой, потому что там ее могут побить.

Ребенка прооперировали, ее здоровью ничего не угрожает. В больнице обратили внимание, что на теле девочки есть синяки. Всего в семье двое родных детей и трое приемных. Как рассказала пресс-секретарь министерства социальной защиты Бурятии Мария Ивайловская, по факту происшествия будет организована проверка.

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