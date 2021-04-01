Россиянка с отрубленными бывшим мужем руками объявила о беременности

Россиянка Маргарита Грачева, которой бывший муж отрубил кисти рук из ревности, объявила о беременности. Радостным событием она поделилась в Instagram.

Днем ранее она предложила подписчикам угадать, какой из трех перечисленных фактов — день рождения мужа 1 апреля, беременность или новый ведущий в программе «Близкие люди» — розыгрыш. «На десерт остается новость про беременность, и она настоящая. В ближайшем будущем нас станет на одного человека больше», — поделилась она. Грачева выразила надежду, что поклонники искренне порадуются за ее семью. Маргарита воспитывает двух сыновей от предыдущего брака.

Россиянка вышла замуж во второй раз в сентябре 2019 года. Ее мужа зовут Макс. Пара познакомилась во «ВКонтакте», когда мужчина пригласил Грачеву встретиться в Санкт-Петербурге. Она ответила на сообщение и договорилась с Максом о встрече, после этого начались их отношения.

В декабре 2017 года муж Дмитрий Грачев вывез Маргариту в лес и отрубил ей кисти рук топором за то, что она хотела с ним развестись, после чего отвез ее на машине в больницу. Врачи смогли восстановить левую кисть, для правой руки изготовили протез. Маленькие сыновья Грачевой не знают о поступке отца, им сказали, что мать попала в ДТП. Бывшего мужа женщины приговорили к 14 годам колонии строгого режима.