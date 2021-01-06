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Пропавшую в ноябре российскую студентку нашли живой

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Студентку из Александровска-Сахалинского, пропавшую в конце ноября прошлого года, нашли живой. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По данным следователей, 17-летняя девушка 25 ноября 2020 года ушла из общежития. Ее нашли 5 января 2021 года в городе Поронайск. Студентку передали законным представителям, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время следователи выясняют причины и обстоятельства пропажи девушки. По результатам расследования будут приняты профилактические меры.

В конце декабря сообщалось, что исчезнувшая 16 лет назад жительница Орска нашлась, обратившись в Пенсионный фонд за единовременной выплатой. Россиянка пропала в 2004 году, бросив трехлетнего сына и шестимесячную дочь. Дети остались на попечении дедушки — отца женщины.

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