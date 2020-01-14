Пропавшую российскую школьницу нашли в машине взрослого мужчины

Пропавшую на новогодние праздники 15-летнюю жительницу города Ревда в Свердловской области нашли в машине взрослого мужчины, на съемной квартире которого она прожила около недели. Школьнице захотелось «вкусить все прелести взрослой жизни», сообщил «Ленте.ру» руководитель пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, пропавшую в Верхней Пышме девочку искали на протяжении нескольких суток. Ее нашли в районе улицы Ясной в автомобиле Skoda Rapid, вместе с ней был холостой 36-летний мужчина из Новоуральска.

«И мужчину, и девочку сотрудники полиции доставили в дежурную часть, где детально опросили и установили все обстоятельства, связанные с исчезновением. Несмотря на то что внешних признаков насилия на школьнице не обнаружено, ее направили на медицинское обследование», — сказал Горелых.

Об исчезновении школьницы стало известно 7 января. Девочка находилась в гостях у бабушки в городе Верхняя Пышма. По словам матери, она должна была забрать дочь от подруги, но та почему-то ушла раньше. С 19:30 пропавшая школьница перестала выходить на связь.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru