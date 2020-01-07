Российская школьница ушла к подруге и пропала по дороге домой

15-летняя жительница города Ревда в Свердловской области Виктория Логиновская ушла в гости к подруге и пропала по дороге домой. Об этом сообщает издание E1.ru.

Девочка находилась в гостях у бабушки в городе Верхняя Пышма. По словам матери, она должна была забрать свою дочь от подруги, но та почему-то ушла раньше. С 19:30 она перестала выходить на связь.

Как говорят знакомые семьи, мать с дочерью постоянно ругались из-за плохой успеваемости девочки в школе. Мать же утверждает, что они не ссорились. «Мы провели счастливый день, ходили по торговому центру, делали покупки. Сейчас в полиции опрашивают молодого человека, который видел ее поздно вечером на улице Новаторов», — сказала мать девочки Юлия.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, ребенок и ранее уходил из дома, но до этого заявления в полицию не подавались, поскольку она быстро находилась. Сейчас сотрудники полиции занимаются поисками пропавшей школьницы.

Девочка была одета в серую шапку, черную парку с рыжим воротником, черные брюки и белые кроссовки.

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