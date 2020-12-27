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Считавшаяся умершей россиянка нашлась спустя 16 лет

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Фото: Андрей Старостин / РИА Новости

Исчезнувшая 16 лет назад жительница Орска нашлась, обратившись в Пенсионный фонд за единовременной выплатой. Об этом сообщается на сайте Советского районного суда города.

Россиянка пропала в 2004 году, бросив трехлетнего сына и шестимесячную дочь. Дети остались на попечении дедушки — отца женщины. Через некоторое время он обратился в суд с заявлением о признании дочери безвестно отсутствующей. Решение, вынесенное судом, позволило получать несовершеннолетним выплаты по случаю потери кормильца. В 2015 году ее объявили умершей.

В 2020 году в Пенсионный фонд поступило обращение за единовременной выплатой от россиянки. Выяснилось, что все это время она проживала в Башкирии, обзавелась новой семьей и родила сына.

Женщину вызвали в суд, где произошла встреча с оставленными ею детьми. Россиянка пояснила, что не собирается возвращаться в Орск и не возражает против отмены решения об объявлении ее умершей. Ее дети также не высказали возражений, отметив, что не помнят, как выглядит их мать, так как видели ее последний раз в раннем детстве.

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