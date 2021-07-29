Таиланд превратил столичный аэропорт в госпиталь с картонными койками

Власти Таиланда превратили международный аэропорт Дон Муанг в столичном Бангкоке в полевой госпиталь для больных COVID-19. Об этом сообщает издание Independent.

Решение было принято из-за рекордного числа выявленных случаев заражения коронавирусом, а также увеличения количества смертей. Госпиталь оборудовали в грузовом здании, так как почти все внутренние рейсы были отменены две недели назад.

Полевая больница сможет разместить 1800 пациентов. Рабочие уже подготовили необходимое количество коек из картонных коробок с разложенными на них матрасами и подушками. Через две недели госпиталь будет полностью готов.

Быстрое распространение «дельта»-варианта коронавируса вынудило соседнюю Камбоджу закрыть свои границы с Таиландом. Власти также ввели ограничения на передвижения в восьми провинциях.

Всего за время пандемии в Таиланде заразились коронавирусной инфекцией более 560 тысяч человек, скончались 4,5 тысячи заболевших. В июле Минздрав страны зафиксировал резкий рост числа новых случаев COVID-19.