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В Москве развернут еще семь тысяч коек для лечения пациентов с COVID-19

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Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

В ближайшие две недели в Москве планируют развернуть еще семь тысяч коек для лечения пациентов с COVID-19. Таким образом, их общее число достигнет 24 тысяч. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова на официальном сайте мэра.

По словам Раковой, на данный момент в Москве для лечения пациентов с коронавирусом развернуто 17 тысяч коек. Новые места появятся, например, в ГКБ имени Ф.И. Иноземцева, ГКБ № 24, клинической больнице Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, в госпитале для ветеранов войн № 3. Через неделю новые места для больных коронавирусом появятся в ГКБ № 29 имени Н.Э. Баумана. Уже сейчас, как сообщила Ракова, городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова была вновь полностью перепрофилирована для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Прием пациентов с COVID-19 ведут 16 городских стационаров, две детские больницы, пять резервных госпиталей, а также родеры на территориях восьми городских больниц. За ближайшие две недели при необходимости фонд планирует нарастить до 24 тысяч», — сообщила она.

Согласно официальной статистике на 18 июня, в Москве выявлено 9056 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в России за прошедшие сутки заболели 17 262 человек и 10 954 выздоровели.


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