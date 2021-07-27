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В Ростове-на-Дону заняли 94 процента ковидных коек

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Ростове-на-Дону на данный момент занято 94 процента ковидных коек, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы городской администрации Алексея Логвиненко.

«Мы увеличили коечный фонд на 160 коек в ковидных госпиталях, их загруженность составляет 94 процента», — заявили городские власти. Ситуация с коронавирусом в городе остается напряженной, в сутки госпитализируется более 100 человек, добавили там.

Также отмечается, что более 20 процентов новых случаев зарегистрировано у населения до 45 лет, 9 процентов — у детей.

Ранее Татьяна Голикова сообщила, что в России развернуто 216 тысяч ковидных коек, из них занято 79 процентов. Кроме того она отметила, что правительство выделит около 2,5 миллиарда рублей, чтобы закупить лекарства для заболевших коронавирусом жителей страны.

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