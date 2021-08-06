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Таиланд запретил использовать солнцезащитные кремы для спасения кораллов

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Фото: Pixabay

Департамент охраны природы Таиланда запретил использовать солнцезащитные средства на территории национальных морских парков для спасения кораллов. Нарушителям этого правила грозит штраф в размере до 100 тысяч бат или трех тысяч долларов, пишет портал Phys.org.

Специалисты объяснили, что кораллам вредят некоторые вещества в составе солнцезащитных кремов. В частности, оксибензон, октиноксат, 4-метилбензилиденкамфор и бутилпарабен, которые затрудняют размножению кораллов и способствуют их обесцвечиванию.

Ученые предполагают, что из-за повышенной концентрации опасных соединений погибла большая часть кораллов в заливе Майя, остров Пхи-Пхи-Лех. Это место приобрело известность благодаря появлению в картине «Пляж». В 2018 году залив закрыли для посещения туристов.

Всего на территории Таиланда расположен 21 национальный морской парк, еще три в данный момент обустраивают. Эти заповедники являются популярными среди туристов достопримечательностями, поэтому правительство страны стремится их сохранить.

Ранее аналогичный запрет на использование солнцезащитных средств ввел американский штат Гавайи. Согласно данным экологов, каждый день в воде оказывается свыше 200 литров крема от загара, которые разрушают важнейшие туристические достопримечательности штата — коралловые рифы.

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