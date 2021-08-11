Мир
 
Последние новости
Олимпийский чемпион удалил информацию о миллионе долларов от депутата Госдумы
Сооснователи финансовой пирамиды Finiko объявлены в федеральный розыск
Названа цена самой дешевой квартиры в московских новостройках
Женщина попыталась откусить огромный бургер, вывихнула челюсть и стала инвалидом
ДНР заявила о переходе на ее сторону украинского военного
В Подмосковье женщина взяла у семьи собаку и отдала ее другим людям 
Иностранцы заинтересовались российским госдолгом
Нефтяные гиганты начали отказываться от нефти
Доберман схватил годовалого ребенка зубами и спас его от смерти
Причиной крушения исправного российского Су-35С назвали бардак
Новости партнеров
Прослушать новость

Власти Таиланда отменили приказ об «общественном страхе» из-за протестов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Soe Zeya Tun / Reuters
Протестующие в Таиланде вынудили правительство отменить приказ об «общественном страхе»

Официальные лица Таиланда столкнулись с гневом граждан после того, как запретили распространять новости, «вызывающие общественный страх». Сообщение об этом передает The Guardian.

Под запрет попала почти вся информация, связанная с пандемией COVID-19. Журналисты и правозащитники обвинили представителей власти в давлении на публичных критиков и недовольных правительственными методами борьбы с коронавирусной инфекцией.

Как Россия влюбилась в «Тату» и оглохла от певца с жабрами
Читать

Общественное недовольство переросло в протесты. Местные жители, вынужденные молчать, во вторник, 10 августа, вышли на улицы Бангкока. Демонстранты потребовали отменить приказ об «общественном страхе» и ускорить вакцинацию населения. Гражданский суд еще на прошлой неделе постановил отменить этот нормативный акт, правительство сделало это только во вторник.

Ранее тайский спецназ с помощью водометов, слезоточивого газа и резиновых пуль разогнал в центре Бангкока несколько сотен демонстрантов, протестующих против неэффективных мер по борьбе с коронавирусом. Во время операции полиция конфисковала около сотни мотоциклов и задержала шесть человек. В настоящее время точное число пострадавших из-за столкновений не раскрывается. По словам активистов, правительство премьер-министра Прают Чан-оча «продолжает искать и распределять льготы для правящего класса, позволяя людям болеть и умирать».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Тайский спецназ применил водометы против недовольных коронавирусными мерами
В Бангкоке мобилизовали сотни полицейских из-за протестов
Власти Таиланда изолировали остров Пхукет