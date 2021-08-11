Власти Таиланда отменили приказ об «общественном страхе» из-за протестов

Официальные лица Таиланда столкнулись с гневом граждан после того, как запретили распространять новости, «вызывающие общественный страх». Сообщение об этом передает The Guardian.

Под запрет попала почти вся информация, связанная с пандемией COVID-19. Журналисты и правозащитники обвинили представителей власти в давлении на публичных критиков и недовольных правительственными методами борьбы с коронавирусной инфекцией.

Общественное недовольство переросло в протесты. Местные жители, вынужденные молчать, во вторник, 10 августа, вышли на улицы Бангкока. Демонстранты потребовали отменить приказ об «общественном страхе» и ускорить вакцинацию населения. Гражданский суд еще на прошлой неделе постановил отменить этот нормативный акт, правительство сделало это только во вторник.

Ранее тайский спецназ с помощью водометов, слезоточивого газа и резиновых пуль разогнал в центре Бангкока несколько сотен демонстрантов, протестующих против неэффективных мер по борьбе с коронавирусом. Во время операции полиция конфисковала около сотни мотоциклов и задержала шесть человек. В настоящее время точное число пострадавших из-за столкновений не раскрывается. По словам активистов, правительство премьер-министра Прают Чан-оча «продолжает искать и распределять льготы для правящего класса, позволяя людям болеть и умирать».

