Тайский спецназ применил водометы против недовольных коронавирусными мерами

Тайский спецназ с помощью водометов, слезоточивого газа и резиновых пуль разогнал в центре Бангкока несколько сотен демонстрантов, протестующих против неэффективных мер по борьбе с коронавирусом. Об этом пишет South Chine Morning Post.

По данным газеты, столкновения с полицией начались после того, как жители столицы решили выразить недовольство из-за нехватки финансирования медицинской сферы и бездействия властей в вопросах борьбы с инфекцией. Демонстранты вышли на улицу, нарушив запрет на публичные мероприятия.

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Протестующие испачкали свиной кровью здания связанных с министерством здравоохранения компаний. Они также запускали фейерверки в правоохранителей и забрасывали их обломками кирпичей.

«Авторитарное правительство (премьер-министра) Прают Чан-оча продолжает искать и распределять льготы для правящего класса, позволяя людям болеть и умирать по собственной воле», — заявил один из активистов.

Во время операции по разгону демонстрации полиция конфисковала около сотни мотоциклов протестующих и задержала шесть человек. В настоящее время точное число пострадавших из-за столкновений не раскрывается.

Ранее в Бейруте демонстранты в день траура по погибшим от взрыва на складе с химическими веществами забросали камнями сотрудников сил безопасности. В ответ спецслужбы также применили водометы и слезоточивый газ. В ходе столкновений пострадали как минимум шесть человек.