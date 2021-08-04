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Демонстранты в Бейруте закидали силовиков камнями

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Фото: Sam Tarling / Getty Images

В Бейруте в день траура по погибшим в результате прошлогоднего взрыва демонстранты закидали камнями сотрудников сил безопасности. Об этом сообщает Reuters.

Стычки между силовиками и гражданскими лицами произошли около здания парламента. В ответ на действия протестующих спецслужбы применили водометы и слезоточивый газ. Источник в силовых ведомствах сообщил, что как минимум шесть человек пострадали в ходе беспорядков.

Демонстранты шли по улицам Бейрута с фотографиями погибших в руках. Они требовали правосудия, так как ни одного высокопоставленного чиновника так и не привлекли к ответственности за катастрофу. Это привело многих граждан Ливана в ярость.

Ранее во взрыве химических веществ в порту Бейрута обвинили ливанских чиновников. Правозащитники утверждают, что в администрации Ливана знали об опасности хранения химикатов в порту, но ничего не предприняли для предотвращения взрыва. Иностранные правительства, по мнению правозащитников, должны ввести санкции в отношении официальных лиц Ливана из-за нарушений в области прав человека и коррупции.

Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа 2020 года из-за пожара. В результате возгорания сдетонировали хранившиеся около шести лет на складе 2750 тонн аммиачной селитры. Погибли около 190 человек, более шести тысяч получили ранения, были разрушены тысячи жилых домов. Это самый крупный неядерный взрыв, когда-либо зарегистрированный в истории.

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