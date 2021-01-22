Россия отказалась выдать капитана и владельца взорвавшегося в Бейруте судна

В Генеральной прокуратуре России ответили на запрос Интерпола о выдаче владельца взорвавшегося в порту Бейрута судна Rhosus Игоря Гречушкина и капитана Бориса Прокошева. Об этом в пятницу, 22 января, сообщает РИА Новости.

По данным надзорного ведомства, запрос на выдачу Ливану граждан России от компетентных органов иностранных государств еще не поступал, но по закону россияне не подлежат выдаче за границу и задержанию по запросу иностранных правоохранительных органов на территории своей страны.

12 января сообщалось, что капитан судна Rhosus, которое перевозило селитру, взорвавшуюся на складе в порту Бейрута в августе прошлого года, узнал от журналистов о том, что Интерпол выдал ордер на его арест. Ранее аналогичный ордер был выдан международной полицией и на арест владельца — бизнесмена Игоря Гречушкина.

Взрыв в порту Бейрута прогремел 4 августа 2020 года. Из-за пожара взорвались долгое время хранившиеся на складе 2750 тонн аммиачной селитры. Погибли около 190 человек, более шести тысяч человек получили ранения, разрушены тысячи жилых домов.