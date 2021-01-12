Капитан судна с взорвавшейся в Бейруте селитрой узнал об ордере на свой арест

Капитан судна Rhosus, перевозившего селитру, взорвавшуюся на складе в порту Бейрута в августе прошлого года, узнал от журналистов о том, что Интерпол выдал ордер на его арест. С Борисом Прокошевым удалось поговорить сотрудникам РБК, сообщает Telegram-канал издания.

Своей вины Прокошев ни в чем не признает. «В шоке я. Я не знаю, каким образом меня могли притянуть. В конце концов, если уже на то пошло, груз мы везли не в Ливан, а в Мозамбик. И не моя это вина, они сами задержали судно в Бейруте, не выпустили его из порта», — приводит издание его слова. В том же разговоре Прокошев подчеркнул, что моряки остались в Бейруте только по той причине, что власти не выпускали судно из Ливана.

О том, что Интерпол выдал ордер на арест бизнесмена Бориса Гречушкина и капитана судна Бориса Прокошева, стало известно ранее 12 января.

Власти Ливана заочно арестовали Гречушкина и Прокошева 2 октября 2020-го. Тогда суд запросил международный ордер на арест владельца и капитана судна, где находился груз аммиачной селитры. Интерпол попросили помочь разыскать мужчин и потребовать их выдачи, где бы они ни находились.

Взрыв в порту Бейрута прогремел 4 августа. Из-за пожара взорвались долгое время хранившиеся на складе 2750 тонн аммиачной селитры. Погибли около 190 человек, более шести тысяч человек получили ранения, разрушены тысячи жилых домов.

Следователям уже известно, что в 2013 году с Rhosus конфисковали почти три тысячи тонн аммиачной селитры, которая, предположительно, и взорвалась в начале августа. Гречушкина подозревают в том, что он незаконно перевозил груз. Отмечается, что по делу о взрыве в Бейруте проходят 25 человек, среди них несколько чиновников портовой администрации, начальники таможни и двое сирийских рабочих.

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