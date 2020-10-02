Ливан заочно арестовал россиян по делу о взрыве в порту Бейрута

Ливан заочно арестовал двух россиян по делу о взрыве аммиачной селитры в порту Бейрута. Об этом сообщает Al Jazeera.

Суд страны запросил международный ордер на арест владельца и капитана судна, где находился груз аммиачной селитры. Интерпол попросили помочь разыскать мужчин и потребовать их выдачи, где бы они ни находились.

Речь идет о бизнесмене Борисе Гречушкине и моряке Борисе Прокошеве. Гречушкин владел судном Rhosus, с которого изъяли груз взорвавшейся в начале августа селитры. Прокошев был капитаном.

Известно, что в 2013 году с Rhosus конфисковали почти три тысячи тонн аммиачной селитры, которая, предположительно, и взорвалась в начале августа. Гречушкина подозревают в том, что он незаконно перевозил груз. Отмечается, что по делу о взрыве в Бейруте проходят 25 человек, среди них несколько чиновников портовой администрации, начальники таможни и двое сирийских рабочих.

Ранее сообщалось, что ведущий дело о взрыве в Бейруте судья Фади Сауан захотел арестовать владельца и капитана судна Rhosus.

Взрыв в порту Бейрута прогремел 4 августа. Из-за пожара взорвались долгое время хранившиеся на складе 2750 тонн аммиачной селитры. Погибли около 190 человек, более шести тысяч человек получили ранения, разрушены тысячи жилых домов.

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