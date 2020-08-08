Российский капитан судна с селитрой в Бейруте назвал версии взрыва

Бывший капитан судна Rhosus, перевозившего груз аммиачной селитры, Борис Прокошев назвал версии взрыва в порту ливанского Бейрута. Его слова приводит РБК.

Прокошев пояснил, что само по себе вещество взорваться не могло, была какая-то внешняя причина. «Может быть, искра, может быть, поджог, взрывное устройство. Был какой-то внешний детонатор», — добавил он.

На вопрос о том, могла ли селитра почти за шесть лет потерять свои свойства, собеседник издания сообщил, что она хранилась герметично и воздух не поступал внутрь упаковки.

Ранее 8 августа стало известно, что судно Rhosus, которое доставило в 2014 году в порт Бейрута аммиачную селитру, затонуло в начале 2018 года. На его борту было около 2,7 тысячи тонн вещества, которое планировалось доставить в Мозамбик. При этом на мешках с селитрой имелась маркировка грузинской компании Rustavi Azot L.L.C. Судно внепланово прибыло в Бейрут, где было задержано в связи с техническими неполадками.

Мощный взрыв произошел в районе порта вечером 4 августа. Урон нанесен множеству кварталов города, взрывной волной было задето и посольство России. По последним данным, пострадали более 4 тысяч человек, не менее 300 тысяч лишились дома. Погибли более 150 человек. Причиной взрыва, предположительно, стал груз аммиачной селитры.