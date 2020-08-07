Взрыв в Бейруте показали в высоком качестве

Мощный взрыв в порту ливанского Бейрута, унесший жизни десятков людей, сняли на камеру в высоком качестве. Видео опубликовал пользователь YouTube Németh Ágoston.

Оператор снимал с балкона пожар, происходящий в порту, и запечатлел момент, когда сдетонировал груз аммиачной селитры. На ролике видно, как взрывная волна бьет по зданиям вблизи пристани. В комментариях автор ролика отвечает на вопросы: по его словам, он и его родные не пострадали.

По последним данным, в результате взрыва погибли по меньшей мере 154 человека, пострадали более пяти тысяч. Десятки числятся пропавшими без вести.

Взрыв в ливанской столице 4 августа произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры. Взрывчатые вещества конфисковали с корабля под флагом одной из африканских стран из-за большого долга его владельца в 2014 году.