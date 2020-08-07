Число жертв взрыва в Бейруте выросло до 149. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Ранее в Бейруте по делу о взрыве арестовали 16 сотрудников столичного ливанского порта.

Взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. Сообщалось о гибели по меньшей мере 135 человек, более пяти тысяч тысяч получили ранения. Взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры. Взрывчатые вещества оставили на борту корабля под флагом одной из африканских стран из-за большого долга в 2014 году.

Местные власти утверждают, что на восстановление потребуются миллиарды долларов. Но денег на восстановление нет. Ливан видит единственный способ решения проблемы — сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), который может помочь стране справиться с последствиями происшествия.