Бейруту предрекли вспышку коронавируса из-за переполненных больниц

Эксперты предрекают Бейруту ухудшение ситуации с эпидемией коронавируса из-за переполненных после взрыва в порту городских больниц, сообщает американский канал CBS News.

Как рассказал журналистам доктор из медицинского центра Американского университета в Бейруте, до инцидента у медицинских учреждений было достаточно ресурсов для борьбы с болезнью, но теперь они могут столкнуться с их нехваткой.

«Мы боимся, что то, что работало вчера, завтра работать уже не будет. Вчерашняя трагедия была одной из худших в человеческой истории, если исключить войны», — приводит сайт канала его слова.

Тысячи раненых проходят лечение в медицинских учреждениях Бейрута. Некоторые больницы ливанской столицы подверглись разрушениям, и пациентов приходится размещать под открытым небом.

Взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. В результате погибли по меньшей мере 135 человек, а более пяти тысяч тысяч получили ранения. Взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры. Взрывчатые вещества оставили на борту корабля под флагом одной из африканских стран из-за большого долга в 2014 году.

Местные власти говорят, что на восстановление потребуются миллиарды долларов. Но денег на восстановление нет. Ливан видит единственный способ решения проблемы — сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), который может помочь стране справиться с последствиями происшествия.