Ливан рассказал об отсутствии денег для борьбы с последствиями взрыва

У Ливана нет денег для борьбы с последствиями взрыва в столице страны Бейруте. Об этом рассказал министр экономики Рауль Неме в интервью телеканалу Sky News Arabiya.

Он подчеркнул, что правительство Ливана видит единственный способ решения проблемы — сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), который может помочь стране справиться с последствиями происшествия. Неме добавил, что Ливан страдал от серьезного экономического кризиса на протяжении последних 30 лет, а в 2020-м ситуацию, помимо взрыва, ухудшила пандемия COVID-19.

Министр экономики назвал взрыв в порту Бейрута Хиросимой в миниатюре. По его словам, полностью повреждены терминалы для хранения зерна — и это еще далеко не весь ущерб, который мог нанести взрыв. Власти продолжают собирать информацию о его последствиях.

5 августа стало известно, что груз аммиачной селитры, предположительно, ставший причиной мощного взрыва в Бейруте, был конфискован с судна Rhosus, принадлежавшего хабаровчанину Игорю Гречушкину. Россиянам и украинцам, работавшим на Rhosus, пришлось оставаться в Ливане целый год, так как владелец обанкротился и бросил судно.

Мощный взрыв произошел в районе порта вечером 4 августа. Урон нанесен множеству кварталов города, взрывной волной было задето и посольство России. По последним данным, пострадали более 4 тысяч человек, не менее 300 тысяч лишились дома. Обнаружены тела более чем сотни погибших.

В силовых структурах Ливана рассказали, что взрыв случился в момент проведения сварочных работ. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры в течение шести лет. Взрывоопасное вещество находилось там без соответствующих мер безопасности и угрожало жизни граждан, добавил Дияб.