Владельцем арестованного в Ливане судна с селитрой оказалась болгарская компания

Владельцем судна Rhosus, аммиачная селитра с которого взорвалась в порту Бейрута, официально числится болгарская компания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николая Суханова.

По его словам, регистровым владельцем корабля является компания Briar Wood Corporation. Суханов рассказал, что судно ходило под «удобным флагом» Молдавии. Он отмечает, что при использовании «удобного флага» истинного владельца судна очень сложно найти, и чаще всего делаются документы, которые не позволяют ему нести ответственность. Таким образом даже при необходимости найти официального владельца по бумагам не представляется возможным.

Ранее стало известно, что судно Rhosus принадлежало россиянину. Оно везло селитру из Батуми в Мозамбик, но сделало незапланированную остановку в Ливане из-за технических неполадок. После проверки власти порта запретили ему возвращаться в море. Гречушкин стал банкротом и фактически бросил экипаж — морякам из России и Украины пришлось около года находиться в Бейруте. Утверждается, что сейчас бывший владелец судна проживает на Кипре.

Мощный взрыв произошел в районе порта вечером 4 августа. Урон нанесен множеству кварталов города, взрывной волной оказалось задето посольство России. По последним данным, пострадали более 4 тысяч человек, не менее 300 тысяч лишились жилья. Обнаружены тела более сотни погибших.

В силовых структурах Ливана рассказали, что взрыв случился в момент проведения сварочных работ. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры в течение шести лет. При этом взрывоопасное вещество находилось там без принятия превентивных мер и угрожало безопасности граждан, добавил Дияб.