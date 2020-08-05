В Грузии подтвердили отправку взорвавшейся в Бейруте селитры из Батуми

Агентство морского транспорта Министерства экономики и устойчивого развития Грузии подтвердило, что аммиачная селитра, которая взорвалась в порту Бейрута, была отправлена из Батуми. Об этом сообщает ТАСС.

«Нитрат аммония (аммиачная селитра) является одним из экспортных продуктов Грузии в течение нескольких лет и ежегодно поступает на международные рынки», — пояснили там. При этом в агентстве подчеркнули, что перевозка, обработка и размещение груза на складе являются компетенцией принимающей стороны. Кроме того, грузинская сторона подчеркнула, что нет никаких оснований связывать страну со взрывом в бейрутском порту.

Ранее стало известно, что принадлежащее россиянину судно Rhosus везло селитру из Батуми в Мозамбик, но сделало незапланированную остановку в Ливане из-за технических неполадок. После проверки власти порта запретили ему возвращаться в море. Гречушкин стал банкротом и фактически бросил экипаж — морякам из России и Украины пришлось около года находиться в Бейруте. Утверждается, что сейчас бывший владелец судна проживает на Кипре.

Мощный взрыв произошел в районе порта вечером 4 августа. Урон нанесен множеству кварталов города, взрывной волной оказалось задето посольство России. По последним данным, пострадали более пяти тысяч человек, не менее 300 тысяч лишились дома. Обнаружены тела более сотни погибших.

Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим заявил, что, по предварительным данным, сдетонировали взрывчатые вещества, долгое время хранившиеся в порту. В МВД уточнили, что речь идет о взрыве аммиачной селитры. По неподтвержденной информации, на складе случилось короткое замыкание, вызвавшее пожар, в результате чего взорвалась селитра.