Появились подробности о причастном к взрыву в Бейруте судне

Моряк судна, с которого был конфискован груз аммиачной селитры, взорвавшийся в порту Бейрута, раскрыл подробности технического состояния корабля. Его слова в приводятся в Telegram-канале RT.

Мужчина рассказал, что работал на судне с 2012 по 2013 год. И уже тогда его состояние, а также менеджмент были, «мягко говоря, не очень». «Постоянные задержки зарплат. Частые проверки в европейских портах, постоянно были какие-то замечания. Аресты происходили. Но это все заминалось при помощи дачи взятки местным властям, и судно продолжало работать», — поделился моряк Семен.

По его словам, экипаж, заступивший на смену команде, в которой находился Семен, уже был арестован в Бейруте, и судовладелец отказался от корабля.

«Мы брали эту селитру в Батуми, в Босфоре нас поменяли, и, по-моему, судно пошло в Севилью (Испания). Там их арестовали, и потом они пошли еще в Бейрут. Какой груз они повезли в Бейрут — я понятия не имею. Но я слышал, что груз был опасный, поэтому минимум экипажа должно было оставаться на борту», — вспомнил моряк и отметил, что тогда судно ходило под молдавским флагом, а на борту в основном работали украинцы, капитан и старший механик были из России.

Ранее 5 августа появилась информация о причастности России к взрыву в Бейруте. Выяснилось, что груз аммиачной селитры, предположительно, ставший причиной мощного взрыва, был конфискован с судна Rhosus, принадлежавшего выходцу из Хабаровска Игорю Гречушкину. Россиянам и украинцам, работавшим на Rhosus, пришлось оставаться в Ливане целый год, так как владелец обанкротился и бросил корабль.