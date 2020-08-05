Мир
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Медведев предупредил Белоруссию о печальных последствиях
Адвокат пообещал видео с выходящим из машины Ефремовым после смертельного ДТП
Соперница Лукашенко пожаловалась на угрозы с украинского номера
Россиянин узнал о смерти десятилетнего сына и умер
Гузеева обратилась к хейтерам и попросила их отстать
Плющенко решил попросить министра спорта об одолжении
Рэпер Моргенштерн пожалел о татуировках на лице
Россиянам назвали возраст для анализов на рак
В Москве обокрали коттедж Олега Тинькова 
Названа стратегическая зависимость России от Белоруссии
Новости партнеров

Появились подробности о причастном к взрыву в Бейруте судне

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Моряк судна, с которого был конфискован груз аммиачной селитры, взорвавшийся в порту Бейрута, раскрыл подробности технического состояния корабля. Его слова в приводятся в Telegram-канале RT.

Мужчина рассказал, что работал на судне с 2012 по 2013 год. И уже тогда его состояние, а также менеджмент были, «мягко говоря, не очень». «Постоянные задержки зарплат. Частые проверки в европейских портах, постоянно были какие-то замечания. Аресты происходили. Но это все заминалось при помощи дачи взятки местным властям, и судно продолжало работать», — поделился моряк Семен.

По его словам, экипаж, заступивший на смену команде, в которой находился Семен, уже был арестован в Бейруте, и судовладелец отказался от корабля.

«Мы брали эту селитру в Батуми, в Босфоре нас поменяли, и, по-моему, судно пошло в Севилью (Испания). Там их арестовали, и потом они пошли еще в Бейрут. Какой груз они повезли в Бейрут — я понятия не имею. Но я слышал, что груз был опасный, поэтому минимум экипажа должно было оставаться на борту», — вспомнил моряк и отметил, что тогда судно ходило под молдавским флагом, а на борту в основном работали украинцы, капитан и старший механик были из России.

Ранее 5 августа появилась информация о причастности России к взрыву в Бейруте. Выяснилось, что груз аммиачной селитры, предположительно, ставший причиной мощного взрыва, был конфискован с судна Rhosus, принадлежавшего выходцу из Хабаровска Игорю Гречушкину. Россиянам и украинцам, работавшим на Rhosus, пришлось оставаться в Ливане целый год, так как владелец обанкротился и бросил корабль.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Застрявшие в Бейруте российские моряки рассказали о последствиях взрыва
Предсказавший взрыв в Бейруте в 2014 году назвал причину трагедии
Взрыв в порту Бейрута связали с россиянами
Другие материалы рубрики
Мир00:01 4 августа

«Эрдоган любит играть по своим правилам»

Турция разжигает войну между Арменией и Азербайджаном. Зачем ей влезать в конфликт в Карабахе?
14:48Сегодня

Москву раскритиковали за неуверенность из-за задержания россиян из ЧВК Вагнера

13:44Сегодня

Канье Уэст решил объединиться с республиканцами и обойти Байдена

13:45Сегодня

В США предрекли разногласия между Россией и Европой после выборов в Белоруссии

Мир20:0527 июля

Их дело ультраправое

В Германии становится все больше неонацистов. Как они проникают в спецназ и полицию
13:35Сегодня

Предсказавший взрыв в Бейруте в 2014 году назвал причину трагедии

13:38Сегодня

После взрыва в Бейруте погибла бригада пожарных

12:10Сегодня

Застрявшие в Бейруте российские моряки рассказали о последствиях взрыва

Мир19:3124 июля

«Для нас это как возвращение Крыма»

Как прошел первый за 86 лет намаз в соборе Святой Софии и что он значит для мусульман
10:41Сегодня

Россия направит в Бейрут самолеты МЧС

10:13Сегодня

Среди серьезно пострадавших от взрыва в Бейруте не нашли россиян

09:50Сегодня

Взрыв в порту Бейрута связали с россиянами

Россия
Россиян предупредили об опасности заражения через песок на пляжах
Страдающим от гипертонии россиянам дали несколько советов
«Из него не хотят делать мученика»
Как в России уживаются политика с религией и почему игумен Сергий до сих пор на свободе
Назван способ облегчить новый эпидемический сезон в России
«Я одна тяну двух инвалидов»
Чтобы спасти позвоночник Марка, необходима дорогостоящая операция. Нужна ваша помощь
В рамках проекта «Здоровая Москва» стартуют спортивные выходные
Десантники подрались с росгвардейцами в Парке Горького
В потасовке участвовали десятки людей, пострадал сотрудник Росгвардии. Но нападавших отпустили
Все материалы
Мир
Стало известно о выбросе опасных веществ в атмосферу при взрыве в Бейруте
Мощный взрыв произошел в Бейруте
Более 100 человек погибли, тысячи ранены. Эхо разрыва докатилось до Кипра
Стало известно о жертвах среди иностранцев при взрыве в Бейруте
«Эрдоган любит играть по своим правилам»
Турция разжигает войну между Арменией и Азербайджаном. Зачем ей влезать в конфликт в Карабахе?
Число жертв взрыва в Бейруте достигло 78
Трамп назвал стену на границе с Мексикой защитой от коронавируса
Все материалы
Бывший СССР
Светлана Тихановская«Нельзя так со своим народом»
Главная соперница Лукашенко — о том, почему у белорусов кончилось терпение и нужна ли им Россия
В Белоруссии заявили о задержании бойцов российской ЧВК Вагнера
По данным КГБ, около 200 иностранных наемников собираются устроить провокации перед выборами
«Кем вы себя возомнили?!»
Армения и Азербайджан готовятся к войне за Карабах. Чем закончится очередное обострение на границе?
Зеленский убедил террориста отпустить заложников и сдаться
Президент Украины вступил в переговоры с преступником и записал ролик по его просьбе
Все материалы
Экономика
В Счетной палате объяснили плохое качество российских региональных дорог
Россиян предупредили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Затянуть пояса
Планы по развитию России изменились. Что ждет страну и людей?
В торговом центре «Три кита» рассказали о рейдерском захвате
Двойной навар
Аферисты годами обманывали целые страны на миллиарды евро. Почему их никогда не смогут найти?
Белоруссия снизила закупки нефти у России
Философия самозанятости
Как облегчить жизнь самозанятых россиян
Все материалы
Силовые структуры
Занимавшийся делами о шпионаже и госизмене генерал ФСБ ушел в отставку
Кровавые хризантемы
Жестокая банда в 2000-х занималась грабежами и убийствами. Ее главарь приходил к жертвам с цветами
МВД заинтересовалось статусом чеченского вора в законе Ахмеда Шалинского
Цели номер один
Главные контртеррористические операции СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
СВР вела слежку за Сафроновым с осени 2019 года
«Для меня это незаживающая рана»
25 лет назад в Кандагаре захватили российский Ил-76. Пилот самолета рассказал историю плена и побега
Девушка под видом внучки героини сериала вымогала деньги у россиян
Все материалы
Наука и техника
«Роскосмос» забрал свой брак обратно
«Средняя Азия была чужой землей»
Как русские, туркмены и чеченцы вместе сражались против советской власти
США испытали «предупреждающее Россию» оружие
Это другое
Новый дизайн, высокая цена и 5G: что известно об iPhone 12
США показали удар гиперзвуковым C-HGB
Умирающий от голода ребенок в больнице Самары. 1921-1923 гг.«О них велели забыть»
Кто спасал русских людей от голодной смерти, пока коммунисты боролись за власть
SpaceX испытала лунный корабль
Все материалы
Спорт
Роднина осудила методы тренировок Тутберидзе
Вячеслав Лемешев«Я ненавидел СССР, но там создавали монстров ринга»
Советский боксер удивил американцев нокаутами и стал звездой в 23 года. Почему он умер молодым?
Плющенко отказались считать тренером
Петр Ян«Приходилось драться, чтобы копейки заработать»
Российский чемпион UFC Петр Ян — о суровой юности, легендарных соперниках и неожиданной популярности
Видео тренировки в академии Плющенко ужаснуло пользователей сети
Дьявольский квартет
Триумф «Манчестер Юнайтед», драма «Лестера» и спасение «Астон Виллы» — главные итоги тура АПЛ
CAS продлил сроки рассмотрения дела российских биатлонисток
Все материалы
Культура
GSPD выпустил клип на песню «Я тебя никогда не отдам мусорам»
Борис Моисеев в составе трио «Экспрессия»Фламинго — розовый, луна — голубая
Борис Моисеев, наглые девицы и, конечно, Вася: кто развлекал россиян, пока танки громили Белый дом
20-летняя звезда Disney избила возлюбленного и попала за решетку
«Голое тело — отличный пиар»
 
Сыгравший Люциуса Малфоя в «Гарри Поттере» актер оказался наркоманом
Шальное чувство прекрасного
Первый Little Big, Борис Моисеев, Майкл Джексон в Москве: чем жил российский шоубиз в 1993 году
Актриса Ирина Горбачева показала нового возлюбленного
Все материалы
Интернет и СМИ
Соловьев назвал Кокорина и Мамаева «быдляком» и раскричался
Большая игра
Популярную соцсеть поймали на слежке за знаменитостями. Чем это грозит обычным пользователям?
Звезда «Уральских пельменей» рассказала о новом проекте
«Тонны наркотиков и миллионы долларов наличными»
 
В сети вспомнили самую отвратительную еду из детства
«За что-то незаконное в сети должно следовать наказание»
Половина детей в мире страдает от насилия в сети. Почему их не получается защитить?
Пользователей интернета предупредили о мошенничестве с помощью WhatsApp
Все материалы
Ценности
Тело 49-летней телеведущей на пляжном фото удивило поклонников
«У нас девушке в приданое покупают спальню»
Согласие отца, разбитые тарелки и роскошный пир: грузинские свадьбы глазами невест
Модель с заболеванием кожи снялась топлес в трусах во время отпуска
Утонули в красоте
Как женщины десятилетиями сражались за право раздеваться на пляже наравне с мужчинами
Рекламирующую откровенные вещи модель обругали за неестественную фигуру
Халифа ибн Заид Аль Нахайян«Он не помнит, сколько у него особняков»
Как живет самый богатый президент в мире
Популярная певица поделилась снимками топлес во время отдыха на природе
Все материалы
Путешествия
«Не на публику, а от души»
Дешевая еда, вино и монастыри. Почему Грузия придется по вкусу каждому россиянину?
Деньги на воду
Тонны золота, гоночные трассы и кости динозавров: как отдыхают миллиардеры на роскошных яхтах
Обитель порока
Измены, интриги и смертельные дозы яда: тайная жизнь королей в Версале
«Фотографии часто расходятся с реальностью»
Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
Все материалы
Из жизни
Мужчина решил подтянуть грамотность и разбогател
«Я стоял без связи в чужой стране и не понимал, что делать»
История россиянина, который в 17 лет переехал в Китай
Невеста заставила гостей бороться за приглашение на свадьбу и разгневала сестру
Пропавшего подростка нашли в желудке крокодила
Крис Кремерс и Лисанн ФронПуть в один конец
Две девушки внезапно пропали в джунглях. Их загадочная смерть годами остается тайной
Женщина намазалась увлажняющим кремом, загорелась и умерла
«Со временем крыша начинает ехать»
История россиянки о жизни в Польше
Все материалы
Найден Nissan с пробегом более 1,6 миллиона километров
Автомобили с самой дружелюбной электроникой
10 машин с самыми удобными интерфейсами и электронными ассистентами, к которым не надо привыкать
Перечислены самые популярные премиальные автомобили в России
Забытые концепты: Jaguar XJ-S Ascot
Эксперимент Bertone, с которого началась жизнь Citroen BX
Land Rover проиграл суд за дизайн Defender
Горячие хэтчбеки, о которых незаслуженно забыли
Восстанавливаем историческую справедливость и отдаем дань уважения малоизвестным «карманным ракетам»
Глава Ford подал в отставку
Все материалы
Дом
Москвичка из мести подожгла квартиру соседей
«Лучшими арендаторами были наркоманы»
Россиянин устал от шумных соседей. Как он смог от них избавиться и не нарушить закон?
«Альтернатива сносу есть»
Как в России решили спасти хрущевские пятиэтажки от реновации
Ломать и строить
Россияне возненавидели свои квартиры за время карантина. Что не так с жильем в стране?
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Двойной форсаж
В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
Жертва обстоятельств
На спасение российской экономики нужны деньги. На чем страна может сэкономить?
«Страшно вспоминать»
Советскую медицину считали лучшей в мире. Но так ли это было на самом деле?
На дорожку
Расходы на стройки собираются увеличить. Как это поможет россиянам?
Все материалы