Застрявшие в Бейруте российские моряки рассказали о последствиях взрыва

Российские моряки, застрявшие в порту Бейрута, рассказали о произошедшем в городе взрыве радиостанции «Говорит Москва».

«Был взрыв. Пароход немного покорежило, швартовые порвались маленько. Внутри дверь вылетела. Но в общем все хорошо, все живы-здоровы. Нас тут с пароходов всех повыгоняли, вообще со всех судов. Всех попросили покинуть борт, мы на причале сейчас ждем», — рассказал капитан судна «Капитан Нагдалиев».

Танкер, которым командует собеседник радиостанции, компания-владелец Palmali Shipping & Agency бросила вместе с экипажем, о чем «Говорит Москва» сообщили в Международной федерации транспортных рабочих.

Ранее 5 августа стало известно, что груз аммиачной селитры, предположительно, ставший причиной мощного взрыва в Бейруте, был конфискован с судна Rhosus, принадлежавшего выходцу из Хабаровска Игорю Гречушкину. Россиянам и украинцам, работавшим на Rhosus, пришлось оставаться в Ливане целый год, так как владелец обанкротился и бросил корабль.

Мощный взрыв произошел в районе порта вечером 4 августа. Урон нанесен множеству кварталов города, в том числе взрывной волной оказалось задето посольство России. По последним данным, пострадали более 4 тысяч человек. Обнаружены тела более чем сотни погибших.

В силовых структурах Ливана рассказали, что взрыв случился в момент проведения сварочных работ. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры в течение шести лет. При этом взрывоопасное вещество находилось там без принятия превентивных мер и угрожало безопасности граждан, добавил Дияб.