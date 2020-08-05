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Капитан рассказал подробности ареста в Бейруте судна с грузом аммиачной селитры

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Фото: sergey / Marine Traffic

Танкер Rhosus с аммиачной селитрой был разгружен в ливанском порту уже после того, как экипаж покинул судно, арестованное за долги. Об этом агентству ТАСС рассказал бывший капитан судна Борис Прокошев.

По его словам, судно зашло в Бейрут, поскольку судовладелец — хабаровский бизнесмен Игорь Гречушкин — решил взять дополнительный груз. «Груз оказался для нас неподъемный, мы его не смогли принять», — пояснил он.

Собеседник агентства также рассказал, что экипаж отказался продолжать путь после того, как выяснилось, что предыдущей команде судовладелец несколько месяцев не выплачивал зарплату. Корабль «арестовали за то, что он не оплатил штраф, неустойку за отказ от груза, неуплату портовых сборов, агенту, лоцману он ничего не заплатил», — сказал капитан.

В итоге экипаж провел на судне в общей сложности 11 месяцев. Команда наняла адвоката в Ливане на средства, полученные от продажи части топлива с танкера. Суд шел три месяца, и судья обязал правительство выпустить россиян из страны. «Мы закрыли пароход, на замки все помещения закрыли, ключи я отдал миграционной службе, документы все были в каюте, и улетели. А потом я адвокату писал, он мне сказал, что судно разгрузили», — поведал Прокошев.

Ранее 5 августа стало известно, что службы безопасности Кипра начали разыскивать связанного со взрывом в Бейруте россиянина Игоря Гречушкина. При этом в кипрской полиции ничего не знают ни о местонахождении Гречушкина, ни о том, что он якобы проживает в стране.

Мощный взрыв произошел в районе порта вечером 4 августа. Урон нанесен множеству кварталов города, взрывной волной оказалось задето посольство России. По последним данным, пострадали более 4 тысяч человек, не менее 300 тысяч лишились жилья. Обнаружены тела более сотни погибших.

В силовых структурах Ливана рассказали, что взрыв случился в момент проведения сварочных работ. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры в течение шести лет. При этом взрывоопасное вещество находилось там без принятия превентивных мер и угрожало безопасности граждан, добавил Дияб.

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