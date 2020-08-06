Ливану предрекли разрушительные последствия после взрыва в порту

Эксперты оценили влияние взрыва в порту Бейрута на экономику Ливана. Как сообщает Business Insider, страна и так находится в кризисе, а теперь ей предрекают еще более разрушительные последствия.

В частности, после взрыва было уничтожено крупнейшее в стране хранилище зерна. По данным Reuters, теперь запасов осталось меньше, чем на месяц. При этом пшеничные лепешки являются основным источником питания в большинстве домохозяйств.

Ситуация оказывается многослойной: финансовый кризис накладывается на политический и проблемы со здравоохранением. В прошлом году в Ливане начались антиправительственные выступления после падения курса валюты, взрыв может еще больше усугубить социальное недовольство. По словам экспертов, нынешняя ситуация становится самой серьезной угрозой стабильности страны со времен гражданской войны 1975-1990 годов.

Из-за инфляции в стране выросли цены на еду, за чертой бедности там сейчас живет почти половина населения, а у трети жителей нет работы. Порт серьезно пострадал, а именно он был главными воротами для импорта продуктов. Восстановление инфраструктуры может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.

Взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. В результате погибли по меньшей мере сто человек, а несколько тысяч получили ранения. Взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры. Взрывчатые вещества оставили на борту корабля под флагом одной из африканских стран из-за большого долга в 2014 году.

Местные власти говорят, что на восстановление потребуются миллиарды долларов. Но денег на восстановление нет. Ливан видит единственный способ решения проблемы — сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), который может помочь стране справиться с последствиями происшествия.