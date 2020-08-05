Россия направит в Бейрут самолеты МЧС

Россия направит пять самолетов МЧС в Бейрут для оказания помощи местным жителям после взрыва в порту. Об этом со ссылкой на министерство сообщает РИА Новости.

«Всего пять самолетов МЧС России будут направлены в рамках гуманитарной акции в ливанский Бейрут для оказания помощи и ликвидации последствий мощного взрыва, произошедшего накануне», — приводит агентство заявление пресс-службы ведомства.

Сообщается, что в Ливан отправляются спасатели отряда «Центроспас», врачи и сотрудники Роспотребнадзора с оборудованием для выявления COVID-19. В Бейрут также доставят мобильный госпиталь.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. По последней информации, погибли по меньшей мере 100 человек, более 4 тысяч ранены. По данным сейсмологов, взрыв был сравним с землетрясением магнитудой 4,5. Городу был нанесен колоссальный ущерб, сообщалось о разрушении как минимум половины города. Пострадало и здание российской дипломатической миссии. Власти объявили 5 августа днем траура.

Взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры. Взрывчатые вещества оставили на борту корабля под флагом одной из африканских стран из-за большого долга в 2014 году. Служба национальной безопасности Ливана обращала на этот факт внимание еще пять месяцев назад.