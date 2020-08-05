Среди серьезно пострадавших от взрыва в Бейруте не нашли россиян

Среди серьезно пострадавших в результате взрыва в Бейруте нет россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство.

«В настоящий момент мы плотно занимаемся мониторингом, консульский отдел, организации соотечественников. На половину девятого утра сведений о серьезно пострадавших россиянах нет», — приводит агентство слова советника посольства в Ливане Дмитрия Лебедева.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. По последней информации, погибли по меньшей мере 100 человек, более четырех тысяч ранены. По данным сейсмологов, взрыв был сравним с землетрясением магнитудой 4,5. Городу был нанесен колоссальный ущерб, сообщалось о разрушении как минимум половины города. Пострадало и здание российской дипломатической миссии. Власти объявили 5 августа днем траура.

Взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры. Взрывчатые вещества оставили на борту корабля под флагом одной из африканских стран из-за большого долга в 2014 году. Служба национальной безопасности Ливана обращала на этот факт внимание еще пять месяцев назад.