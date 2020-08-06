В Бейруте по делу о взрыве арестовали сотрудников порта

В Бейруте по делу о взрыве арестовали 16 сотрудников столичного ливанского порта, заявил представитель военного суда, исполняющий обязанности судьи Фади Акики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальное агентство новостей Ливана.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов допросили более 18 человек, которые входят в совет администрации порта и таможенное управление, тех, кто делал ремонт в ангаре и хранил там взрывчатое вещество.

Взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. В результате погибли по меньшей мере 135 человек, а более пяти тысяч — получили ранения. Взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры. Взрывчатые вещества оставили на борту корабля под флагом одной из африканских стран из-за большого долга в 2014 году.

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