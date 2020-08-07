Российские спасатели извлекли тела погибших из-под завалов в Бейруте

Российские спасатели извлекли из под завалов в порту ливанского Бейрута тела троих жертв взрыва. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает ТАСС.

«7 августа 2020 года поисково-спасательными службами МЧС России на месте разбора завалов в Бейруте обнаружены и извлечены тела трех погибших от взрыва, произошедшего 4 августа в порту», — приводит агентство заявление экстренной службы.

Первый самолет МЧС России со спасателями и гуманитарной помощью на борту прибыл в аэропорт Бейрута вечером 5 августа. Он доставил оперативную группу из десяти человек, 19 специалистов отряда «Центроспас», а также психологов для оказания помощи пострадавшим от взрыва в порту и передвижной медицинский госпиталь МЧС России. В ведомстве допустили, что могут увеличить группировку спасателей в столице Ливана.

Мощный взрыв произошел в районе порта вечером 4 августа. Урон нанесен множеству кварталов города, взрывной волной оказалось задето посольство России. По последним данным, пострадали более пяти тысяч человек, обнаружены тела 149 погибших, еще несколько десятков человек числятся пропавшими без вести.

В силовых структурах Ливана рассказали, что пожар, ставший причиной взрыва, начался в момент проведения сварочных работ. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры.