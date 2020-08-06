В МЧС допустили увеличение группировки российских спасателей в Бейруте

МЧС России может увеличить группировку спасателей, прибывающую в Бейрут. Об этом заявил руководитель оперативной группы ведомства Сергей Воронцов.

Он рассказал, что в пострадавший от мощного взрыва город уже прибыл автономный аэромобильный госпиталь, и российские

специалисты заняты его развертыванием. «У нас еще пять госпиталей есть, и если будет необходимость, будет наращиваться группировка», — сказал он.

На данный момент в столицу Ливана прилетели два самолета МЧС России. На них прибыли более 100 спасателей, включая кинологов с собаками, а также врачи и психологи. Всего планируется совершить пять рейсов.

По словам Воронцова, российские специалисты обладают большим опытом, поскольку участвовали при ликвидации последствий многих землетрясений. «Работы будет много, работа будет сложной», — резюмировал он.

Мощный взрыв произошел в районе порта вечером 4 августа. Урон нанесен множеству кварталов города, взрывной волной оказалось задето посольство России. По последним данным, пострадали более 4 тысяч человек, обнаружены тела более сотни погибших.

В силовых структурах Ливана рассказали, что взрыв случился в момент проведения сварочных работ. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры.