Четвертый самолет МЧС вылетел из России в Бейрут

Четвертый самолет МЧС России вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавшим в результате взрыва в порту города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

На вылетевшем из Саратова борту находятся 15 специалистов Роспотребнадзора, а также оборудование для полевой лаборатории по выявлению коронавируса. У всех специалистов есть специальные костюмы и средства защиты.

Первый самолет МЧС России со спасателями и гуманитарной помощью на борту прибыл в аэропорт Бейрута вечером 5 августа. Он доставил оперативную группу из десяти человек, 19 специалистов отряда «Центроспас», а также психологов для оказания помощи пострадавшим от взрыва в порту и передвижной медицинский госпиталь МЧС России. В ведомстве допустили, что могут увеличить группировку спасателей в столице Ливана.

Мощный взрыв произошел в районе порта вечером 4 августа. Урон нанесен множеству кварталов города, взрывной волной оказалось задето посольство России. По последним данным, пострадали более пяти тысяч человек, обнаружены тела более сотни погибших.

В силовых структурах Ливана рассказали, что взрыв случился в момент проведения сварочных работ. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры.