Раскрыта судьба судна с аммиачной селитрой после прибытия в Бейрут

Судно Rhosus, которое доставило в 2014 году в порт ливанского Бейрута аммиачную селитру, возгорание которой, по данным властей, привело к взрыву 4 августа, затонуло в начале 2018 года. Такую судьбу судна раскрыла газета The New York Times.

Журналисты издания ознакомились со спутниковыми снимками, фотографиями, данными о передвижении судов, а также иной информацией. В результате они пришли к выводу, что судно в ноябре 2013 года вышло из Батуми. На его борту было около 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. Ее планировали доставить в Мозамбик. По информации газеты, на мешках с селитрой имелась маркировка грузинской компании Rustavi Azot L.L.C.

Судно внепланово прибыло в Бейрут, где было задержано в связи с техническими неполадками. Издание опубликовало спутниковый снимок, который, как считают журналисты, подтверждает, что на судне уже в 2015 году не было никакого груза. В феврале 2018-го, согласно оценкам журналистов, судно начало тонуть. Оно полностью ушло под воду за несколько дней.

Также указывается, что судно затонуло в северной части порта. Оно не затрудняло судоходство. Селитра, которую доставили в Бейрут на борту Rhosus, хранилась на складе примерно в 450 метрах от того места, где затонуло судно.

5 августа стало известно, что груз аммиачной селитры, предположительно, ставший причиной мощного взрыва в Бейруте, был конфискован с судна Rhosus, принадлежавшего хабаровчанину Игорю Гречушкину. Россиянам и украинцам, работавшим на Rhosus, пришлось оставаться в Ливане целый год, так как владелец обанкротился и бросил судно.

Мощный взрыв произошел в районе порта вечером 4 августа. Урон нанесен множеству кварталов города, взрывной волной было задето и посольство России. По последним данным, пострадали более 4 тысяч человек, не менее 300 тысяч лишились дома. Обнаружены тела более чем сотни погибших.