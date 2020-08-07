Иностранное вмешательство назвали возможной причиной взрыва в Бейруте

Президент Ливана Мишель Аун заявил, что власти рассмотрят все причины взрыва порта в Бейруте, в том числе возможное иностранное вмешательство. Его цитирует Reuters.

«Причина [взрыва] еще не установлена. Есть возможность внешнего вмешательства: [могли запустить] ракету, [могли взорвать] бомбу или что-то еще», — подчеркнул Аун. Помимо этого, политик назвал и другие причины взрыва: он мог произойти из-за халатности или несчастного случая.

Ливанский лидер добавил, что попросит другие страны помочь с расследованием. Так, Аун обратится к международному сообществу, если ему откажется помогать Франция.

5 августа стало известно, что груз аммиачной селитры, предположительно, ставший причиной мощного взрыва в Бейруте, был конфискован с судна Rhosus, принадлежавшего хабаровчанину Игорю Гречушкину. Россиянам и украинцам, работавшим на Rhosus, пришлось оставаться в Ливане целый год, так как владелец обанкротился и бросил судно.

Мощный взрыв произошел в районе порта вечером 4 августа. Урон нанесен множеству кварталов города, взрывной волной было задето и посольство России. По последним данным, пострадали более 4 тысяч человек, не менее 300 тысяч лишились дома. Обнаружены тела более чем сотни погибших.

В силовых структурах Ливана рассказали, что взрыв случился в момент проведения сварочных работ. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры в течение шести лет. Взрывоопасное вещество находилось там без соответствующих мер безопасности и угрожало жизни граждан, добавил Дияб.

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