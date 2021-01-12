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Интерпол выдал ордер на арест владельца судна с взорвавшейся в Бейруте селитрой

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Фото: Marwan Tahtah / Getty Images

Интерпол выдал ордер на арест владельца и капитана судна Rhosus, где хранилась взорвавшаяся в порту Бейрута в августе 2020-го селитра. Об этом пишет ливанское агентство NNA.

Вероятно, речь идет о двух россиянах: бизнесмене Борисе Гречушкине и моряке Борисе Прокошеве, которых ливанский суд считает причастными к происшествию. NNA не раскрывает личности обвиняемых, однако указывает, что выдан также ордер на арест некоего предпринимателя из Португалии, который якобы проводил оценку склада в порту Бейрута в 2014-м.

Власти Ливана заочно арестовали Гречушкина и Прокошева 2 октября 2020-го. Тогда суд запросил международный ордер на арест владельца и капитана судна, где находился груз аммиачной селитры. Интерпол попросили помочь разыскать мужчин и потребовать их выдачи, где бы они ни находились.

Взрыв в порту Бейрута прогремел 4 августа. Из-за пожара взорвались долгое время хранившиеся на складе 2750 тонн аммиачной селитры. Погибли около 190 человек, более шести тысяч человек получили ранения, разрушены тысячи жилых домов.

Следователям уже известно, что в 2013 году с Rhosus конфисковали почти три тысячи тонн аммиачной селитры, которая, предположительно, и взорвалась в начале августа. Гречушкина подозревают в том, что он незаконно перевозил груз. Отмечается, что по делу о взрыве в Бейруте проходят 25 человек, среди них несколько чиновников портовой администрации, начальники таможни и двое сирийских рабочих.

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