Поврежденное при взрыве четыре месяца назад здание обрушилось в Бейруте

Аварийное жилое здание обрушилось в районе Мдавар в столице Ливана. Об инциденте сообщил местный телеканал LBC.

Произошедший в августе этого года взрыв в столичном порту сильно повредил дом, обрушение спровоцировали проливные дожди и ветер. В результате инцидента никто не пострадал, так как в здании никого не было.

Район Мдавар считается одним из наиболее пострадавших при августовском взрыве районов Бейрута. Вечером 3 ноября МВД Ливана предупреждало местных жителей о порывистом ветре и призывало людей не посещать полуразрушенные кварталы.

9 октября сообщалось, что на складе с горюче-смазочными материалами в Бейруте произошел взрыв. В результате произошедшего в густонаселенном квартале Тарик Джадида погибли три человека, более 50 граждан получили ранения.

Инцидент произошел через несколько месяцев после мощного взрыва в столичном порту, прогремевшего 4 августа. Тогда из-за пожара взорвались долгое время хранившиеся на складе 2750 тонн аммиачной селитры. Погибли около 190 человек, более шести тысяч человек получили ранения, тысячи зданий разрушены.

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