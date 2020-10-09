В Бейруте прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел на складе с горюче-смазочными материалами в Бейруте. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Jadeed.

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В результате произошедшего в густонаселенном квартале Тарик Джадида погибли три человека, более 50 граждан получили ранения. В настоящее время специалисты проверяют, хранились ли на складе взрывчатые вещества. Также на месте работают пожарные, медики и спасатели. Жильцы здания и соседних домов эвакуированы.

Жители дома, где располагался склад, рассказали, что владелец хранил там солярку для электрогенератора. По другой версии, на складе хранились бидоны с бензином и резервуар с мазутом.

4 августа произошел сильнейший взрыв в порту Бейрута. Из-за пожара взорвались долгое время хранившиеся на складе 2750 тонн аммиачной селитры. Погибли около 190 человек, более шести тысяч человек получили ранения, разрушены тысячи жилых домов.

В сентябре на складе в порту ливанского Бейрута, неподалеку от места взрыва, произошел пожар. Власти пока не назвали его точной причины: это может быть халатность, саботаж или техническая неполадка.