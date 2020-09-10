Рядом с местом взрыва в Бейруте начался пожар

В порту ливанского Бейрута неподалеку от места взрыва, произошедшего в августе, новое ЧП — там начался пожар на складе. Видео опубликовали очевидцы в соцсетях.

В ролике видно столб черного дыма, поднимающийся над сильным пламенем. Отмечается, что это происходит в порту, почти полностью уничтоженном взрывом.

3 сентября сообщалось, что в порту обнаружилось еще более четырех тонн взрывоопасной аммиачной селитры.

Ранее Всемирный банк подсчитал ущерб от взрыва в Бейруте. По оценке аналитиков, прямой физический ущерб столице Ливана составил 3,8-4,6 миллиарда долларов.

Взрыв в порту Бейрута прогремел 4 августа, взорвались долгое время хранившиеся на складе 2750 тонн аммиачной селитры. Жертвами стали 180 человек, тысячи людей получили ранения, разрушены тысячи жилых домов.