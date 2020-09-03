Возле порта Бейрута нашли еще четыре тонны взрывоопасного вещества

Армия Ливана нашла 4,35 тонны взрывоопасной аммиачной селитры возле входа в порт Бейрута, где в августе произошел мощный взрыв аналогичного вещества. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство страны NNA.

В ливанских вооруженных силах заявили, что армейские инженеры имеют опыт обращения с подобными веществами.

Ранее Всемирный банк подсчитал ущерб от взрыва в Бейруте. По оценке аналитиков, прямой физический ущерб столице Ливана составил 3,8-4,6 миллиарда долларов.

Взрыв в порту Бейрута прогремел 4 августа, взорвались долгое время хранившиеся на складе 2750 тонн аммиачной селитры. Жертвами стали 180 человек, тысячи людей получили ранения, разрушены тысячи жилых домов.