Степень разрушений после взрыва в Бейруте оценили

Взрыв в порту Бейрута привел к разрушению четырех тысяч домов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные власти, которые оценили степень разрушения города.

Отмечается, что в столице разрушено 3972 здания и повреждено 4214 автомобилей. Член кризисного штаба при мэрии Бейрута Хода Куста рассказала, что больше всего пострадали старые дома в христианской части Бейрута. Более 300 тысяч человек, живущих в городе, остались без дома.

Больше половины клиник Бейрута не могут справиться с потоком пострадавших, представители ВОЗ считают их нефункциональными. Отмечается, что правоохранительные органы усилили патрулирование кварталов, где находятся поврежденные постройки — там появились мародеры.

Предварительные оценки показали, что ущерб в результате взрыва превысил 15 миллиардов долларов.

Взрыв в ливанской столице 4 августа произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры. Взрывчатые вещества конфисковали с корабля под флагом одной из африканских стран из-за большого долга его владельца в 2014 году. По последним данным, в результате взрыва погибли по меньшей мере 154 человека, пострадали более пяти тысяч. Десятки людей числятся пропавшими без вести.