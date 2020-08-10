Правительство Ливана решило уйти в отставку после протестов

Премьер-министр Ливана в ближайшее время объявит о решении правительства уйти в отставку в полном составе. Об этом агентству Reuters заявил министр здравоохранения страны Хамад Хасан.

Глава правительства Хасан Диаб должен выступить с обращением к народу через два часа — в 19:30 по местному времени (совпадает с московским).

Министры подали в отставку после протестов населения, которые не прекращались несколько дней. Граждане вышли на улицы и потребовали смены правительства, так как сочли именно его некомпетентность причиной взрыва в порту и накопившихся социальных и экономических проблем.

Глава Минздрава отметил, что правительство, подавая в отставку, не намерено убежать от ответственности, сообщает на своей странице в Twitter телеканал Al Hadath. Министры надеются, что судебная власть будет справедливой и привлечет к ответственности всех виновных, добавил Хасан.

9 августа сообщалось, что министр информации Ливана Маналь Абдессамад покинула свой пост.

Протесты начались 8 августа. В тот день их участники устроили беспорядки и ворвались в пять правительственных зданий: МИД, министерств экономики, энергетики и окружающей среды, а также ассоциации банков Ливана. Только ночью силовикам удалось взять ситуацию в Бейруте под контроль. Сотни человек получили ранения, погиб один полицейский.

Мощный взрыв произошел в порту Бейрута вечером 4 августа. Он нанес урон множеству кварталов города, взрывной волной было задето и посольство России. Не менее 300 тысяч человек лишились жилья, погибли более 150 человек, пострадали около четырех тысяч. Причиной стали почти 3 тысячи тонн аммиачной селитры, которая была конфискована еще в 2014 году.

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