Силовики вернули контроль над центром Бейрута

Полицейским спецформированиям по борьбе с беспорядками удалось очистить центр Бейрута и деловые района города от агрессивно настроенных протестующих. Об этом сообщает ТАСС.

По данным службы гражданской обороны, всего во время столкновений пострадали 490 человек. В ходе беспорядков в столице ранения получили 70 сотрудников органов правопорядка. Также пять демонстрантов были задержаны.

Ранее ливанские военные освободили здания министерств экономики и энергетики в Бейруте, которые захватили протестующие. Армия также вытеснила демонстрантов из здания Министерства иностранных дел.

Тысячи людей вышли на акцию протеста с требованием к правительству Ливана подать в отставку. Выступившие организаторами акции активисты заявили, что именно правительство несет ответственность за экономические и политические проблемы в стране, как и за взрыв, из-за которого пострадали более четырех тысяч человек. Во время протестов участники ворвались в здания министерств иностранных дел, экономики, энергетики и окружающей среды, а также ассоциации банков Ливана.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. Урон нанесен множеству кварталов города, взрывной волной было задето и посольство России. Не менее 300 тысяч человек лишились жилья, погибли более 150 человек.