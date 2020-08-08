Участники беспорядков в Бейруте ворвались в четвертое министерство

Участники беспорядков в Бейруте ворвались в здание министерства энергетики Ливана. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что это уже четвертое ведомство, которое штурмуют протестующие. Ранее они зашли в здания министерств иностранных дел, экономики и окружающей среды, а также ассоциации банков Ливана.

По последним данным, опубликованным в Twitter-аккаунте Красного креста, в ходе беспорядков в Бейруте пострадали свыше 230 человек. Более 60 из них доставлены в больницы.

Тысячи людей вышли на акцию протеста с требованием к правительству Ливана подать в отставку. Выступившие организаторами акции активисты считают, что именно правительство несет ответственность за экономические и политические проблемы в стране, как и за взрыв, из-за которого пострадали более четырех тысяч человек.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. Урон нанесен множеству кварталов города, взрывной волной было задето и посольство России. Не менее 300 тысяч человек лишились жилья, погибли более 150 человек.