Протестующие в Бейруте ворвались в здания двух министерств

Протестующие в Бейруте ворвались в здания министерства иностранных дел и министерства экономики Ливана. Об этом сообщает местный телеканал MTV.

Сначала участники беспорядков взяли штурмом здание МИД, вслед за ними вошли военные. В руках у демонстрантов были плакаты с надписями «Бейрут — демилитаризованный город» и «Столица революции».

По данным Красного креста, в ходе беспорядков в Бейруте пострадали свыше 170 человек.

Тысячи людей вышли на митинг с требованием к правительству подать в отставку. Выступившие организаторами акции активисты считают, что именно правительство несет ответственность за экономические и политические проблемы в Ливане, как и за взрыв, из-за которого пострадали более четырех тысяч человек.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. Урон нанесен множеству кварталов города, взрывной волной было задето и посольство России. По последним данным, не менее 300 тысяч человек лишились жилья. Погибли более 150 человек.