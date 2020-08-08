Более 100 человек пострадали из-за беспорядков в Бейруте

Более 100 человек пострадали в ходе беспорядков в ливанском Бейруте. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Красного креста.

В организации уточнили, что 28 пострадавших доставили в больницы, еще 102 раненым оказывают помощь на месте.

По данным РИА Новости, протестующие ворвались в здание министерства иностранных дел Ливана, расположенное в районе Ашрафия, и подняли там плакаты со словами «Бейрут — демилитаризованный город» и «Столица революции».

Тысячи людей вышли на митинг с требованием к правительству подать в отставку. Выступившие организаторами акции активисты считают, что именно правительство несет ответственность за экономические и политические проблемы в Ливане, как и за взрыв, из-за которого пострадали более четырех тысяч человек.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. Урон нанесен множеству кварталов города, взрывной волной было задето и посольство России. По последним данным, не менее 300 тысяч человек лишились жилья. Погибли более 150 человек.