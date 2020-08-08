Жители Бейрута решили провести акцию протеста против властей после взрыва

Жители Бейрута решили провести акцию протеста против ливанских властей после взрыва в порту. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местных журналистов.

По данным агентства, выступившие организаторами акции активисты считают, что именно правительство несет ответственность за экономические и политические проблемы в Ливане, как и за взрыв, из-за которого пострадали более четырех тысяч человек.

Мощный взрыв произошел в районе порта вечером 4 августа. Урон нанесен множеству кварталов города, взрывной волной было задето и посольство России. По последним данным, не менее 300 тысяч человек лишились дома. Обнаружены тела более чем сотни погибших.

В силовых структурах Ливана рассказали, что взрыв случился в момент проведения сварочных работ. Премьер-министр страны Хассан Дияб заявил, что взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры в течение шести лет. При этом взрывоопасное вещество находилось там без принятия превентивных мер и угрожало безопасности граждан. Груз аммиачной селитры, предположительно, ставший причиной мощного взрыва в ливанском Бейруте, был конфискован с судна Rhosus, принадлежавшего выходцу из Хабаровска Игорю Гречушкину.