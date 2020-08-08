Российские спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего в Бейруте

Российские спасатели извлекли из-под завалов в порту ливанского Бейрута тело еще одного погибшего в результате мощного взрыва. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб МЧС.

Останки были найдены во время разбора завалов на элеваторе в порту. В общей сложности российская группа спасателей обнаружила тела четырех жертв трагедии в ливанской столице.

Первый самолет МЧС России со спасателями и гуманитарной помощью на борту прибыл в аэропорт Бейрута вечером 5 августа. Всего в зоне бедствия в Бейруте работает более 100 человек, включая кинологов, психологов для оказания помощи пострадавшим от взрыва в порту и передвижной медицинский госпиталь МЧС России. При этом спасатели работают круглосуточно в три смены. В ведомстве допустили, что могут увеличить группировку спасателей.

Взрыв в ливанской столице Бейрут 4 августа произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры. Взрывчатые вещества конфисковали с корабля под флагом одной из африканских стран из-за большого долга его владельца в 2014 году. По последним данным, в результате взрыва погибли по меньшей мере 154 человека, пострадали более пяти тысяч. Десятки людей числятся пропавшими без вести.